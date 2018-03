Stolberg - Stolberger Jugendfeuerwehr ist gut gerüstet

Stolberg. Zahlreiche Jungfeuerwehrleute, Eltern und Gäste konnte Stadtjugendfeuerwehrwart Carsten Nellißen auf der Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr begrüßen.

Über zahlreiche Veranstaltungen des Feuerwehrnachwuchses berichteten Stephanie Khan und Lukas Reiß im Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2017. Neben der Nachtwanderung durch den Mausbacher Wald, dem 24-stündigen Berufsfeuerwehrtag und dem Zeltlager in Bad Münstereifel wurden von der Freilligen Feuerwehr in Stolberg viele Stunden im jugendpflegerischen Bereich absolviert.

Viele Übungsstunden

Natürlich wurden auch sehr viele Übungsstunden in der feuerwehrtechnischen Ausbildung, sei es theoretisch oder praktisch, durchgeführt. Um sich für ihre Aufgaben im Umgang mit Kindern fortzubilden, wurden auch die Jugendwarte an einem kompletten Wochenende besonders in einer Fortbildungsveranstaltung im jugendpflegerischem Bereich geschult.

Im Spielmannszug

Der Jugendfeuerwehr gehören aktuell 87 Mitglieder an, wovon 17 ihren Dienst im Spielmannszug versehen.

Andreas Dovern, Amtsleiter der Feuerwehr, dankte in seiner Ansprache den jungen Wehrleuten für ihre engagierte Teilnahme rund um die Jugendfeuerwehr. Der Dank ging aber auch an die Eltern und Jugendwarte, da nur mit ihnen die Jugendfeuerwehr mit Leben gefüllt werden kann.

Sehr stolz

Dovern, der einst selber Mitglied unserer Jugendfeuerwehr war, ist nach wie vor sehr stolz, das Stolberg seit Jahrzenten über eine personell sehr starke und hervorragend ausgebildete Einheit verfügt, aus der die Einsatzabteilung immer wieder gestärkt werde. Karina Wahlen, stellvertretende Bürgermeisterin, zeigte sich ebenfalls sehr beeindruckt über die Größe der Jugendfeuerwehr und die zahlreichen Veranstaltungen in allen Bereichen. Nach über drei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit als Geschäftsführerin wurde Elke Klos verabschiedet. Zu ihrer Nachfolgerin wurde die Jugendwartin Vanessa Voß ernannt.

Auch Markus Scholz, der jahrelang als Jugendwart tätig war, wurde von Stadtjugendfeuerwehrwart Nellißen verabschiedet.

Ehrungen

Geehrt wurden folgende Mitglieder für die erfolgreiche Teilnahme am Leistungswettbewerb „Jugendflamme Stufe 1“: Aaron Martin, Lukas Reiß, Lena Meyer, Tim Sous, Jamchid Mohammadi, Thomas Loers, Leon Regenfuß, Jule Holt, Jonas Schweitzer und Robin Becker.