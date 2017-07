Stolberger Heimat- und Geschichtsverein besucht Xanten

Stolberg. Man muss im Geschichtsbuch schon weit zurückblättern, bis man im 1. bis 7. Jahrhundert nach Christus die dunklen Spuren der römischen Kultur in den Grenzlagern am Rhein findet. Der Stolberger Heimat- und Geschichtsverein erlebte jetzt bei einer Exkursion nach Xanten mit 31 Teilnehmern hautnah das Gefühl, in einer römischen Stadt zu Gast zu sein.

Die Ziele des Heimat- und Geschichtsvereins Zweck des Stolberger Heimat- und Geschichtsvereins ist es, die Heimatgeschichte des Stolberger Raumes zu erforschen, die Ergebnisse darzustellen und zu veröffentlichen. Ziel des Vereins ist es, alle für die Heimatgeschichte wichtigen Urkunden und Gegenstände im Original oder in Abbildung zu sammeln und zu archivieren. Verwirklicht wird dies unter anderem mit Vorträgen, Exkursionen und Veröffentlichungen. Der Verein kooperiert und fördert den Gedankenaustausch mit anderen Vereinen und Stellen, die ähnliche Zwecke verfolgen. Weitere Informationen im Internet auf www.stolberger-geschichtsverein.de oder bei Karl Meurer unter Info@Stolberger-Geschichtsverein.de.

Auch diesmal bewährte sich die generalstabsmäßige Planung der Exkursion, die alle Teilnehmer in die Lage versetzte, sich – frei von Alltagssorgen – von der antiken Atmosphäre und dem römischen Flair gefangen nehmen zu lassen.

Die Bataver, ein westgermanischer Stamm, waren nach ihrer Unterwerfung durch die Römer zunächst römische Bundesgenossen, erhoben sich aber im Jahre 69 nach Christus und eroberten dabei sogar das römische Heerlager „Vetera I“. Nach ihrer erneuten Niederwerfung gründeten die Römer ein zweites Heerlager, „Vetera II“.

In Richtung Germanien

Doch bei der Exkursion sollte es nicht um Krieg und Unterwerfung gehen, sondern um das kulturelle Leben der Römer in dieser Grenzregion. Als die Römer sich entschlossen, die Erweiterung ihres Imperiums in Richtung Germanien aufzugeben und den Rhein als natürliche Grenze anzunehmen, gründete der römische Kaiser Trajan in der Nachbarschaft des neuen Heerlagers die auf dem Reißbrett entworfene Stadt „Colonia Ulpia Traiana“.

Mit ihren 10.000 bis 15.000 Einwohnern entwickelte sie sich nach Köln zum zweitgrößten Handelsposten der Provinz. Um die Agora (Marktplatz), wo später, im 13. Jahrhundert, der Dom entstand, gruppierten sich rechtwinklige Straßen mit Privat- und Gewerbehäusern sowie Tavernen, Badehäusern und ein großes Amphitheater. Es entstand ein Hauch von erlebter Geschichte, als der Exkursionsleiter verschiedene Alltagsszenen beleuchtete.

Da die Häuser keine Nasszellen enthielten, gingen die Römer in öffentliche Badehäuser, die nach damals modernen Standards mit Fußbodenheizung und einer Recyclinganlage für das Badewasser ausgestattet waren. Als letzte Nutzung wurde das ehemalige Badewasser den öffentlichen Latrinen zugeführt, die keinerlei Trennwände oder Geschlechtertrennung kannten.

Einen spannenden Einblick in die vielleicht monatlichen Vorführungen im Amphitheater boten die Blicke in die Katakomben, in denen sich die Käfige für die Raubtiere oder die Unterkünfte für die Gladiatoren befanden.

Der Archäologische Park Xanten wird heute vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) betreut. Die Nachbauten im Park wurden an den originalen Standorten, in Original-Größe und mit Original-Material errichtet. Die Wege im Park entsprechen dem damaligen Straßennetz.

Die Eindrücke waren für die Gruppe so vielfältig, dass viele das Gefühl hatten, zu wenig Zeit gehabt zu haben. So ergaben sich auf der Rückfahrt noch viele interessante Gespräche. An diesen interessanten und erlebnisreichen Tag wird man sich noch lange und nachhaltig erinnern.