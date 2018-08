Stolberg.

Die Gräueltaten Nazideutschlands haben auch in Stolberg Spuren hinterlassen. Im März 1943 wurden 37 Stolberger von den Nazis verschleppt, zum Hauptbahnhof gebracht und von dort aus mit dem Zug in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Alle 37 Menschen, die der Ethnie der Roma angehörten, wurden in dem Lager ermordet.