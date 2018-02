Stolberg/Mainz - Stolberger erfolgreich beim Mainzer Rhein-Main-Cup im Kugelhantel-Sport

Stolberg/Mainz.

Acht Sportler der Kettlebell-Gruppe der Stolberger Turngemeinde haben erfolgreich am Rhein-Main-Cup, den offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, in Mainz teilgenommen. Ziel der Kettlebell-Sportler war es, in zehn Minuten eine Kugelhantel, die sogenannte Kettlebell, so oft wie möglich über Kopf zu stoßen oder zu reißen. Die jeweils höchste Wiederholungszahl gewann.