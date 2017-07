Stolberger Eisenbahnfreunde sprechen über Rückbau der Gleise

Stolberg.

Viele Menschen finden alles rund um das Thema Eisenbahn faszinierend. In Stolberg haben sich die Eisenbahnfans zu einer Gruppe zusammengefunden. Für Eisenbahnfreunde findet am Sonntag, 16. Juli, ab 10.30 Uhr in den Räumen des Servicepunktes im Stolberger Hauptbahnhof der nächste Frühschoppen statt.