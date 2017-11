Stolberger bei vielen Radcrossstrecken erfolgreich

Stolberg. Stefan Ganser vom Radsportclub (RSC) 1928 Stolberg ist auch in diesem Winter wieder auf den Radcrossstrecken unterwegs und stellte seine gute Form in den letzten Wochen bei verschiedenen Wettkämpfen unter Beweis.

Am vergangenen Wochenende beim Radcrossrennen in Brunsum/Niederlande belegte Stefan Ganser auf einem sandigen und technisch anspruchsvollen Kurs nach 50 Minuten Wettkampfzeit einen guten 7. Platz in der Elite Klasse.

Am Sonntag startete er dann beim Radcrossrennen in Hürth-Kendenich in der Seniorenklasse. Der Kurs führte über Wiesen und Waldboden, der durch die Regenfälle in der letzten Zeit allerdings extrem aufgeweicht war.

Dadurch wurde das Rennen zu einer regelrechten Schlammschlacht, die Stefan Ganser aber dann deutlich im Alleingang für sich entschied und den Sieg davon trug.

Zweitplatzierter wurde Dirk Esser, auf den dritten Platz fuhr am Ende Marco Hüwe.