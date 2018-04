Stolberg - Stolberg will das Internet flächendeckend schneller machen

Stolberg. Nach dem Erhalt des Förderbescheides zum Ausbau der „weißen Breitbandflecken“ mit Glasfasertechnologie bis ins Haus (FTTH / Fibre To The Home), hat die Stadt den entsprechende Kooperationsvertrag mit der Telekom unterzeichnet. Die Arbeiten sollen somit in naher Zukunft beginnen, teiltr die Stadtverwaltung mit.

Auch der im Rahmen der Markterkundung Ende 2016 durch die Telekom angekündigte eigenwirtschaftliche Breitbandanschluss des Gebietes Gut Gedau werde in naher Zukunft angegangen und bis spätestens Ende 2019 realisiert – und das nicht wie seinerzeit geplant mit der „Vectoring“-Technologie über vorhandene Kupferleitungen. Stattdessen werden in Gut Gedau die Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt, weshalb den Anwohnern zukünftig Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s im Down- und Upload zur Verfügung stehen.

„Die Wirtschaftsförderung der Kupferstadt hat als Schnittstelle zwischen uns und den Bewohnern von Gut Gedau die Weichen gestellt und uns in der Wahl der Ausbautechnologie zum Umdenken bewegt“, zeigt sich der Regionalmanager der Telekom, Stefan Preis, zufrieden. Für die Bürger bedeutet dies, dass nach Abschluss der Arbeiten im gesamten Stadtgebiet fast flächendeckend schnelles Internet verfügbar sein wird.

Der Großteil wurde bereits mit „Vectoring“-Technologie erschlossen, die letzten verbleibenden Gebiete werden nun mit den Glasfaserkabeln ausgebaut. Als nächstes wird flächendeckend der Glasfaserausbau angestrebt, kündigt Tim Grüttemeier an und setzt dafür auf weitere Bundesmittel. „Wir werden uns in Stolberg nicht auf dem Erreichten ausruhen“, sagt der Bürgermeister.