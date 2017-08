Auftakt zur Stolberg Open ist bereits Freitag

Konnten sich Aktive im Vorjahr sich noch in mehreren Kategorien anmelden, so hat die Stolberg Open mit 134 Teilnehmern einen neuen Maßstab gesetzt. Begonnen wird auf dem Hammerberg bereits am Freitag, 11. August ab 17 Uhr mit Qualifikationsrunden in der Herren-30- und -50-Klasse.

Am Samstag werden dann insgesamt 21 Begegnungen in unterschiedlichen Herren-Kategorien ab 10 Uhr ausgetragen; die letzte Begegnung des Tages ist für 16.45 Uhr angesetzt. Am Sonntag ab 10 Uhr ist auch die erste Frauen-Partie terminiert; insgesamt sind 24 Spiele angesetzt.

Am Montag, Dienstag und Mittwoch beginnen die insgesamt 26 Paarungen um 17 Uhr, am Donnerstag um 18.45 Uhr.

