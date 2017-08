Stolberg.

Trotz der teilweise widrigen Wetterverhältnisse liegen die vierten Stolberg Open voll im Zeitplan. Die Organisatoren hatten das Glück der Tüchtigen und so konnten fast alle Spiele zu den angesetzten Terminen ausgetragen werden. Über 150 Partien wurden in den Haupt- und Nebenrunden gespielt, ehe die Endspielteilnehmer am späten Donnerstagabend feststanden.