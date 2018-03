Knapp 1600 Euro für vierköpfige Familie

In den vergangenen Jahren sind die Beträge im Hartz-IV-Bezug immer wieder angepasst worden. Mit Stand 15. Januar dieses Jahres steht einer Familie mit zwei Kindern (sieben und 15 Jahre alt) laut Jobcenter ein Grundbetrag von 1360 Euro zu.

Hinzu kommt der Beitrag für die Kaltmiete inklusive Nebenkosten in Höhe von maximal 614,65 Euro für höchstens 95 Quadratmeter. Darin sind allerdings noch nicht die Heizkosten (etwa 22990 Kilowattstunden) enthalten.

Von dem Gesamtbedarf in Höhe von 1974,65 Euro werden die 388 Euro Kindergeld abgezogen, so dass 1586,65 Euro plus Heizkosten vom Jobcenter überwiesen werden.

Der Hartz-IV-Regelsatz beträgt aktuell 416 Euro pro Person. Im Jahr 2007 lag er bei 347 Euro.