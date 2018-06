Stolberg - Stolberg feiert drei Tage im Zeichen seiner 900-jährigen Geschichte

Stolberg.

Die inoffizielle Eröffnung des 12. Kulturfestivals lockte die Besucher zahlreich zur traditionellen Ausstellung in die Sparkasse an der Rathausstraße. Am Freitag startet „Stolberg goes History“ durch: mit einer Führung zu Stolbergs Brauhauskultur und einem abwechslungsreichen Musikprogramm in den Altstadtkneipen.