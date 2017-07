Informationsabend im Familienbüro

Das Jugendamt der Stadt Stolberg sucht weiterhin geeignete Pflegepersonen, um Kindern das Aufwachsen in einer Familie zu ermöglichen.

Wer Interesse hat, kann an einem Informationsabend unter dem Titel „Sag ja zu mir! Ein Pflegekind aufnehmen…eine Aufgabe für Sie!“ teilnehmen.

Dieser findet am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr im Stolberger Familienbüro in der Rathausstraße 61 statt.

Wer Fragen hat oder sich anmelden möchte, kann dies bei Anja Bühl unter Telefon 02402/99779741 oder per E-Mail an anja.buehl@stolberg.de sowie an Heinz-Josef Labs unter Telefon 02402/99779744 oder per E-Mail an heinz-josef.labs@stolberg.de.