Stolberg.

Er wurde in keine Musikerfamilie hineingeboren. Mit sieben Jahren hat er in der Musikschule angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Heute mit 29 Jahren ist er Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Die Rede ist von dem begnadeten Pianisten Alexej Gorlatch, der beim Stolberger Klassik-Festival seinem Ruf gerecht wurde.