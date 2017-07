Stolberg.

Sie hatten in erster Linie eines: viel Spaß. Gleich in der ersten Ferienwoche kam bei mehr als 30 Kindern nicht die Spur von Langeweile auf, denn sie haben auf der Wolff-Farm eine Menge erlebt. Im Rahmen der Ferienspiele der Kupferstadt lautete dort das Motto „1001 Nacht“ – ebenso wie in der zweiten Ferienwoche, für die sich wieder gut 30 Teilnehmer angemeldet haben.