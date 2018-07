Stolberg.

Seit Freitag ist es offiziell: Bürgermeister Tim Grüttemeier soll die Nachfolge von Helmut Etschenberg antreten. Die CDU schickt den 37-Jährigen ins Rennen. Doch was bedeutet dies eigentlich für Stolberg? Wird sich dort in den kommenden Monaten bis zur Wahl etwas verändern? Was geschieht, wenn Grüttemeier tatsächlich gewählt werden sollte? Und wie reagiert die Stolberger Politik auf seine Entscheidung?