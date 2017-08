Stolberg.

Eine Mail hier, ein Telefonat da: Die Koordination der Hallenzeiten nimmt in Stolberg viel Zeit in Anspruch. Das weiß niemand besser als Gerd Schnitzler. Beim Vorsitzenden des Stadtsportverbands laufen die Fäden zusammen. Er ist Bindeglied zwischen den Sportvereinen in der Kupferstadt und der Verwaltung.