Stolberg.

Die Veranstaltungen in Stolberg nehmen kein Ende. Am kommenden Wochenende steht die Stadtparty auf dem Programm. Ab sofort kann dafür eine begrenzte Anzahl an VIP-Bändchen bei der Stolberg-Touristik erworben werden. Der VIP-Bereich befindet sich im hinteren Bereich des Kaiserplatzes am Brunnen. Von dort aus kann das Programm am Samstag, 8. September, mit den Domstürmern, Lupo, den Firebirds und Querbeat sowie DJ Fosco auf der großen Showbühne vor dem alten Rathaus verfolgt werden.