Stolberg.

Sandkasten, Rutsche, Schaukel und Klettergerüst – so sahen Spielplätze früher aus. Heutzutage beherrschen oft moderne Multifunktionsgeräte die Szenerie, aktuelle Stichworte sind „Calisthenics-Anlage“ oder „Panna-Arena“. Bald wohl auch in Stolberg, denn den Anspruch familienfreundlich zu sein, will die Kupferstadt mit weiteren Investitionen in Spielplätze unterstreichen.