Stolberg.

Es grünte nicht etwa deshalb so grün in der Altstadt, weil Spaniens Blüten blühen, sondern weil in den Gaststätten rund um die Burg der St. Patrick‘s Day gefeiert wurde. Der christliche Missionar Patrick von Irland gilt als Nationalheiliger auf der grünen Insel, und sein Todestag wird als irischer Nationalfeiertag von Landsleuten auf der ganzen Welt ausgiebig gefeiert.