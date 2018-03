Stolberg - St. Patrick‘s Day: Altstadt wird zu einer irischen Enklave

Stolberg.

„Aller guten Dinge sind drei“, besagt eine Redewendung, die sich am Wochenende in der Kupferstadt gleich mehrfach als richtig bewahrheitet hat. Nachdem in Stolberg Prinz Patrick I. (Haas) und im benachbarten Eschweiler Tollität Patrick I. (Nowicki) im Karneval regiert haben, kam jetzt der dritte Patrick ins Spiel.