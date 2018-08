Stolberg - Spitzenduelle beim Finale der 5. Stolberg Open des TC Blau-Weiß Stolberg

Stolberg.

Regen, Sonne, stürmische Windböen und der eine oder andere (zumindest in der Ferne zu vernehmende) Donnerschlag. Der Finaltag der „5. Stolberg Open“ des Tennisclubs Blau-Weiß Stolberg hatte es in sich. Zum Glück nicht nur meteorologisch, sondern auch in sportlicher Hinsicht: