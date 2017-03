Stolberg.

Die Operation am offenen Herzen Stolbergs beginnt. Vom kommenden Montag an, werden die wichtigsten Verkehrsachsen der Innenstadt abschnittsweise Baustelle sein – bis ins Jahr 2018 hinein. Den Auftakt macht – im Vorgriff auf den Eingriff an der Hauptschlagader des Verkehrs – eine Maßnahme der Energieversorger im Schellerweg.