Stolberg.

Sie sind „mitten in der Saison“: Im Auftrag des Stolberger Stadtsportverbands erwarten fünf bis sieben Ehrenamtler jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr Menschen, die Spaß an der Bewegung haben – und ihre erbrachten sportlichen Leistungen beurkundet wissen möchten. In Form des Deutschen Sportabzeichens.