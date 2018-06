Stolberg.

Stolberg-Breinigerberg. Mit sechs Begegnungen beginnt am morgigen Samstag, 23. Juni, die Fußball-Stadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal. Und wenn ab 14 Uhr der Ball auf dem Platz des FC Breinigerberg in der Rüst rollt, bahnt sich in der Vorrunde gleich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.