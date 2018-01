Stolberg - Sozialraumkonferenz: Ein Konzept für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg

Sozialraumkonferenz: Ein Konzept für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg Letzte Aktualisierung: 5. Januar 2018, 17:22 Uhr

Stolberg. Im Januar 2017 beschloss der Rat der Stadt Stolberg, die Sozialräume Münsterbusch, Unterstolberg und Oberstolberg im Rahmen der Sozialberichterstattung und den besonderen Problemlagen vor Ort in den Blick zu nehmen und integrierte Konzepte zu erarbeiten, die eine Teilnahme an den Förderprogrammen „Starke Quartiere – starke Menschen“ des Landes Nordrhein-Westfalen und „Soziale Stadt“ sowie an anderen Förderprogrammen ermöglichen.