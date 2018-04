Stolberg.

In welchem Stadtteil sind die Menschen am Ältesten? Wo ist die Kinderarmut besonders hoch? Und wo leben die meisten Alleinerziehenden? Antworten auf diese Fragen gibt der Sozialplan der Städteregion Aachen, der erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. In insgesamt 93 Sozialräume wurden die einzelnen Kommunen der Städteregion unterteilt. Natürlich spielt auch die Kupferstadt, die in insgesamt 17 verschiedene Sozialräume eingeteilt wurde, eine wichtige Rolle.