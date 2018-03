Stolberg.

Menschen, die in sozial benachteiligten Stadtteilen leben, engagieren sich meist nicht. Das ist auch in Stolberg ein Problem. Warum das so ist? Und wie man sie doch motivieren kann, sich einzubringen? Mit diesen Fragen haben sich Professor Andreas Reiners und seine Studenten Dilara Norden, Falko Noack und Sophia Dykmann von der Katholischen Hochschule in Aachen beschäftigt.