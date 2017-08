Stolberg-Zweifall.

Auf der Wiese kurz vor dem Ortseingang Zweifall hat sich in den vergangenen Monaten so einiges getan: An der Straße Münsterau (Landesstraße 238) ist das neue Feuerwehrgerätehaus für die Löschgruppe Zweifall entstanden. Am 23. September wird es offiziell eingeweiht. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.