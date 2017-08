„Slow Night“: Trio bittet zu Konzert mit Spiritual Sound

Stolberg.

„Spiritual Sounds - Slow Night in Concert“ ist ein Konzert überschrieben, das am Freitag, 29. September, in St. Franziskus, Franziskusstraße 2, stattfinden wird. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Schirmherrschaft hat Hildegard Nießen, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Stolberg, übernommen. Der Eintritt ist frei.