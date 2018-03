Stolberg. Wenn die Arbeiten der Stadt an der Rhenaniastraße und dem Bahnhofsvorplatz abgeschlossen sind – im Rathaus rechnet man mit Ende Mai –, will „im Anschluss“ die Deutsche Bahn mit den Arbeiten für den sogenannten „Skywalk“ zwischen Parkhaus und Mittelbahnsteig loslegen.

Das erklärte ein Bahnsprecher in Düsseldorf auf Anfrage unserer Zeitung. Zunächst sollen auf dem Vorplatz die Fundamente für den Treppenturm und den Aufzugsschacht gebaut werden. Daraufhin erfolge die Erstellung des Treppenturms und des Aufzugs. Anschließend würden der Treppenturm am Mittelbahnsteig inklusive Aufzug und die Brücke erstellt. „Wir planen aktuell mit einer Fertigstellung bis Ende 2018“, so die DB.