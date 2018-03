Hausärztliche Versorgung: Lage in der Städteregion

Stolberg ist nicht die einzige Kommune in der Städteregion, in der es Ärzten derzeit nicht möglich ist, neue Praxen zu eröffnen.

Das ist auch in Aachen, Alsdorf und Herzogenrath der Fall. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat die Sperrung verfügt.

Anders sieht es diesbezüglich beispielsweise in Baesweiler, Eschweiler, Monschau und auch Würselen aus.

In Baesweiler gibt es noch 0,5 sogenannte offene Planungsbereiche. In Eschweiler sind es 2,5. In Monschau sind es drei Stück und in Würselen ist es einer.

Roetgen und Simmerath sind in der Aufzählung allerdings nicht aufgeführt.