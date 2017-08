Stolberg.

Stellen Sie sich vor, Sie schaffen sich ein neues Auto an. Sie steigen um: Von einem Kleinwagen auf Geländewagen. Gar nicht so einfach, schließlich muss man sich an die Handhabung erst einmal gewöhnen. So geht es auch den Mitgliedern des Löschzuges Münsterbusch der Stolberger Feuerwehr. Erst vor wenigen Wochen erhielten sie ein neues Löschfahrzeug.