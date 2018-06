Stolberg.

In diesem Fall geht‘s zügig zu bei der Justiz: Ein 23 Jahre alter Deutsch-Syrer muss sich wegen eines blutigen Vorfalls am 1. März ab Donnerstag vor dem Aachener Landgericht verantworten. Dem Stolberger Betreiber einer Shisha-Bar an der Rathausstraße werden versuchter Totschlag nebst gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt.