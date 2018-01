Stolberg.

Wenn Verena O´Donnell spazieren geht, sorgt sie meist für Aufsehen. Das liegt allerdings nicht an der jungen Frau selbst, sondern an ihren tierischen Begleitern. Gleich drei Hunde hat Verena O´Donnell an den Leinen. Doch auch das ist nicht der Grund dafür, dass zahlreiche Stolberger staunen, wenn sie die junge Frau und ihre Hunde antreffen.