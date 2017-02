Stolberg.

Es gibt Baustellen, die sind so gut vorbereitet, dass sie quasi ablaufen wie am Schnürchen. Und es gibt die Baustelle Sebastianusstraße. Die scheint ein Eigenleben zu entwickeln wie „The Game“ – das Spiel in David Finchers Thriller „Das Geschenk seines Lebens“ mit Michael Douglas in der Hauptrolle – neben dem Spiel natürlich.