Stolberg.

Boris liegt am Boden und atmet nicht mehr. Zuerst wird der Notruf gewählt und dann massiert. So lautet die Anweisung von Ines Krasny, Leiterin des Pilotprojekts „#drück mich“. Die Ärztin des Bethlehem-Gesundheitszentrums Stolberg ist mit einem Team von 15 Pflegern und Ärzten in der Mensa des Goethe-Gymnasiums zu Besuch, wo an diesem Morgen ein Schulunterricht der etwas anderen Art stattfindet: Rund 300 Oberstufenschüler üben an Lernpuppen wie Boris lebensrettende Herzdruckmassage.