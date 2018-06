Die Inszenierungen auf den verschiedenen Theaterbühnen im Überblick

Den Startschuss zum 29. Stolberger Schüler-Theater-Festival gibt die Grundschule Breinig am Donnerstag, 14. Juni, und präsentiert um 10.15 Uhr „Secret of the golden Room“ in der Grundschule an der Stefanstraße. Die „Moving Flashlights“ der Tanzschule „Not just Dancing“ heizen dem Publikum am Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr im Kulturzentrum Frankental ein, bevor Kinder der Hermann-Schule am selben Abend die „Hermannbande“ auf die Bühne an der Frankentalstraße 3 bringen.

„Kira macht Kinder stark“ zeigt die Grundschule Grüntalstraße am Dienstag, 26. Juni, um 11 Uhr ebenso im Kulturzentrum Frankental wie die Grundschule Zweifall, die dort am Mittwoch, 27. Juni, um 18 Uhr „Iiiiich König – au Backe!“ präsentiert. In der Regenbogenschule muss am Donnerstag, 28. Juni, kein Zuschauer auf die Geisterstunde warten, denn das Stück „Der Spuk erwacht um Mitternacht“ beginnt bereits um 11 Uhr vormittags.

Die Schwarzlicht-Tanzgruppe von Tabalingo führt effektvoll das Musical „Aladdin“ am Samstag, 30. Juni, um 15 Uhr im Rittersaal der Burg auf, und dort unterhalten auch die Akteure der Grundschulen Gressenich und Hermannstraße am Sonntag, 8. Juli, um 15 Uhr mit der Inszenierung von „Das Rap-Huhn“. I

Ihre „Feelings inside“ zeigen schauspielernde Jugendliche der Gutenberg-Schule zum abschließenden Finale des Festivals am Montag, 9. Juli, um 10.30 Uhr im Kulturzentrum Frankental.