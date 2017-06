Veranstaltungen in der gesamten Städteregion

Nicht nur vor dem Stolberger Rathaus findet in diesen Tagen ein Smartmob statt.

So stehen auch in weiteren Kommunen der Städteregion Veranstaltungen auf dem Programm.

Am Dienstag startet der Smartmob um 14.30 Uhr vor dem Rathaus in Herzogenrath, am Mittwoch, 28. Juni, geht die Aktion um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Eschweiler los. Vor dem Rathaus in Würselen findet die Veranstaltung dann am Donnerstag, 29. Juni, statt.

Zum Abschluss findet der Smartmob dann am Samstag, 1. Juli, am Elisenbrunnen in Aachen statt. Dort sollen alle Akteure aus allen Städten zusammenkommen.

Ein Smartmob ist übrigens eine geplante Veranstaltung, in der es im Hintergründe geht. Sie steht im Gegensatz zum Flashmob, der in der Regel unangemeldet stattfindet.