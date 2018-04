Stolberg.

„Unser Verein hat sich im abgelaufenen Jahr gut behauptet. Wir bleiben aber in Zukunft aufgerufen, Trends anzunehmen, Chancen zu nutzen und das Angebot an Sportarten attraktiv zu gestalten, um dem veränderten Verhalten gegenüber traditionellen Sportvereinen Rechnung zu tragen“, sagt das Fazit, das Ralph-Peter Bernhard, Vorsitzender der Stolberger Turngemeinde, bei der Mitgliederversammlung im Hotel Stadthalle am Ende seines Jahresberichtes ziehen konnte.