Stolberg-Schevenhütte.

Während in der Kantine auf der dritten Etage des Justizzentrums „Seelachs in Knusperpanade“ auf dem Speiseplan steht, kämpfen ein Stockwerk tiefer Elmar und Udo Mohnen um ihre Forellenzucht im Wehebachtal „wie die Löwen“. So sagt es anerkennend der Vorsitzende Richter Dr. Frank Schafranek mit Blick auf den seit zehn Jahren bei Gerichten anhängigen Kampf gegen die vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) eingeforderte Wasserabgabe.