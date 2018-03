Stolberg.

Gehören Kita-Gebühren in Stolberg bald schon der Vergangenheit an? Zumindest, wenn es nach dem Vorstand der Stolberger SPD geht. Dieser griff die Anregung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (AsF) auf und fordert die Fraktion nun auf, einen entsprechenden Antrag im Rat zu stellen, um die Umsetzung der gebührenfreien Kita-Landschaft in Stolberg auf den Weg zu bringen.