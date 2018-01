Stolberg-Breinig - Saxophonspiel und Lichtshow: Konzert von Ean Gidman in Breinig

Stolberg-Breinig. In Breinig ist es längst Tradition, dass das neue Jahr mit einem Konzert von Ean Gidman in der Pfarrkirche begrüßt wird. Bevor am Samstag die Weihnachtsbäume abgebaut werden, ist der Saxophonist am kommenden Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr mit seinem Programm „Music Of The Light“ in der Pfarrkirche St. Barbara zu Gast.

Auch bei seinem diesjährigen Konzert verbindet der Musiker professionelles Saxophon- und Querflötenspiel mit einer eindrucksvollen Lichtshow. 50 farbige Scheinwerfer und Laser tauchen computergesteuert und taktgenau passend zum jeweiligen Musikstück die Barbara-Kirche in Breinig in immer neue Lichtszenarien.

Jeder Tempo- und Lautstärkewechsel der Musik wird so durch immer neue Lichtinszenierungen begleitet und unterstützt. Die Programmierung der Scheinwerfer hat der Musiker in stundenlanger Kleinarbeit am Computer vorgenommen, damit die Wechsel wirklich Takt- und Notengenau erfolgen.

Musikalisch schlägt Ean Gidman einen Bogen von der Klassik (mit Stücken von Händel, Beethoven, unter anderem) über die Oper bis zu Film- und Popmusik. Die Begeisterung der Besucher bei den vorhergehenden Konzerten war groß.

Obwohl die vorhandenen Kirchenbänke durch zusätzliche Stühle ergänzt wurden, reichten die Plätze regelmäßig nicht aus. Auch in diesem Jahr dürfen sich Gäste auf ein „Neujahrskonzert“ der besonderen Art freuen, bei dem sich Musik und Licht zu einem wunderbaren, verzaubernd neuem Ganzen verbinden. Der Eintritt ist frei. Der Künstler und sein Team bitten nach dem Konzert um eine Spende zur Deckung der Kosten.