Stolberg.

Die Bahnhöfe in Stolberg entwickeln sich – und zwar in eine positive Richtung. Dieser Meinung ist zumindest der Nahverkehr Rheinland (NVR) in seinem Stationsbericht, den er nun veröffentlichte, bescheinigten die Experten den Haltepunkten in Stolberg bessere Noten als noch im vergangenen Jahr.