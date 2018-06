„Goethes Freunde“ helfen mit mehr als 20 000 Euro

Am heutigen Freitag lädt der Verein der Ehemaligen und Freunde des Goethe-Gymnasiums zur Jahreshauptversammlung ein. Sie beginnt um 20 Uhr bei Vereinsmitglied Otto Matheis in der Gaststätte „Piano“ an der Burgstraße. Neben den Regularien und Berichten über die Unterstützung des Vereins für die Schule gibt es auch einen Bericht aus der Schule und die Ehrung der Abitur-Jubilare.

Im vergangenen Jahr haben die Ehemaligen das „Goethe“ mit 20 171,99 Euro unterstützt. Beschafft wurden unter anderem Tablets und einige Exemplare des Roboters BOB3, den eine innovative Stolberger Firma entwickelt hat, um bei jungen Schülern ein Interesse an MINT-Fächern zu wecken. Zudem wurde die Beschaffung der Instrumente für die erste der neuen zweijährigen Bläserklassen erheblich unterstützt.

Für die Instrumente der zweiten Bläserklasse im nächsten Schuljahr stellt die Stadt 15 000 Euro bereit. Wenn die Schüler danach weiterspielen wollen, sollen sie eigene Instrumente beschaffen.

Mehr zum Verein im Netz:

www.goethes-freunde.de