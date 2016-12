Stolberg-Mausbach.

Weihnachten hat viel mit Tradition zu tun. Viele Stolberger werden also auch den Heiligen Abend genauso verbringen wie in vielen anderen Jahren. Dazu gehört für viele ein gemeinsames Essen im Kreise der Familie, ein Besuch der Christmette und natürlich die Bescherung. Ein wenig anders als normalerweise wird der Heilige Abend in Mausbach werden.