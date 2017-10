Stolberg.

Ganz besonders gefeiert wurde in diesem Jahr der Saisonabschluss des TC Blau Weiß Stolberg. Die normalerweise in Tennisklamotten gekleideten Mitglieder trafen sich nun in bayrischer Tracht, um in Form eines Oktoberfestes die vergangene Spielperiode Revue passieren zu lassen. Eine Premiere, die von den Mitgliedern positiv aufgenommen wurde.