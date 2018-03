Stolberg.

Die Leichtathletik-Stadtmeisterschaft in der Halle richtet die LG Stolberg am heutigen Samstag ab 14 Uhr für Kinder und Jugendliche in der Halle des Goethe-Gymnasiums aus. Mit Ruth Püttgen, Fachwartin für Leichtathletik im Stadtsportverband und Geschäftsführerin der LG, sprach Dirk Müller über die Situation der Sportart in der Kupferstadt sowie über die Zukunftsaussichten für die Leichtathleten.