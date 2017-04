Stolberg.

Spätestens seit der vergangenen Woche wissen die Wahlberechtigten in Stolberg Bescheid: am Sonntag, 14. Mai, finden die nordrhein-westfälischen Landtagswahlen statt. Am Gründonnerstag sind die Wahlbenachrichtigungen an rund 42.000 Stolbergerinnen und Stolberger per Post verschickt worden.