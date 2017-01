Prinzenball mit Axel I. am Freitag im Rittersaal

Proklamiert wird Axel I. (Wirthmüllser) am Freitag, 6. Januar, in der Stolberger Burg. Die Inthronisierung der Stolberger Tollität beginnt um 20 Uhr in der Burg-Galerie vor geladenen Gästen wegen des begrenzten Platzangebots.

Alle Stolberger Jecken sind ab 21 Uhr zum Prinzenball in den Rittersaal der Stolberger Burg eingeladen. In festlicher Kleidung, Kostümen oder Uniformen von Karnevalsgesellschaften können dann alle Narren erstmals Prinz Axel I. mit seinem Hofstaat in Aktion erleben und sein Prinzenlied sowie sein Medley hören.