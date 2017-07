Stolberg.

Livemusik von drei Bands unterschiedlicher Ausrichtung unter freiem Himmel und in einzigartiger Kulisse steht am Samstag, 15. Juli, ins Haus – oder besser gesagt „ans Burghaus“. Denn dann heißt es ab 17.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) wieder „Rockballast“, und die Protagonisten sind diesmal „Libertas“, „Cai and the Pirinhas“ und „Just one more“.